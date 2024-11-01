·
Detenidos seis ultras de Biris Norte por una brutal emboscada a aficionados rivales
La Policía Nacional detalla que las víctimas fueron engañadas y llevadas a una zona aislada donde sufrieron una agresión extrema con motivaciones de odio.
|
etiquetas
:
sevilla fc
,
biris norte
,
violencia ligada al fútbol
,
grupo violento
6
0
0
K
80
actualidad
4 comentarios
actualidad
#2
alcama
Pero si estos son de ideologia de izquierdas ... Seguro que es falsa bandera , o lawfare , o culpa de Ayuso < fin argumentario Meneame>
1
K
15
#4
Khanbaliq
#2
Como el Prenda........
0
K
7
#1
antesdarle
Diría que sus padres deberían estar un poco más pendientes pero viendo al señor de la foto, el padre es él, espero que no se haya reproducido y su historia termine con él
0
K
10
#3
Ganpalo
El daño que está haciendo Bildu en la Vuelta !!!!
0
K
6
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
