Detenidos seis ultras de Biris Norte por una brutal emboscada a aficionados rivales

La Policía Nacional detalla que las víctimas fueron engañadas y llevadas a una zona aislada donde sufrieron una agresión extrema con motivaciones de odio.

| etiquetas: sevilla fc , biris norte , violencia ligada al fútbol , grupo violento
4 comentarios
alcama #2 alcama
Pero si estos son de ideologia de izquierdas ... Seguro que es falsa bandera , o lawfare , o culpa de Ayuso < fin argumentario Meneame>
#4 Khanbaliq
#2 Como el Prenda........
antesdarle #1 antesdarle
Diría que sus padres deberían estar un poco más pendientes pero viendo al señor de la foto, el padre es él, espero que no se haya reproducido y su historia termine con él
#3 Ganpalo
El daño que está haciendo Bildu en la Vuelta !!!!
