Detenidos dos hermanos acusados de drogar, violar y robar a hombres en Sitges: buscan a más víctimas

La policía española ha detenido en Madrid a dos hermanos acusados de haber cometido varios robos a hombres por la noche de Sitges. Se trata de dos hermanos colombianos de 19 años, él, y 24, ella, que se desplazaban hasta la zona del Garraf con el fin de quedar, él, con hombres gais, conocidos por aplicaciones de citas o también en discotecas, y robarlos después de drogarlos. La mujer colaboraba para engañar a los hombres y también en los robos. La detención llega después de una denuncia por agresión sexual y robo con violencia