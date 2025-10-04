Detenidos por delincuencia en Vitoria: Magrebíes doblan a españoles

El pasado día 14 la Ertzaintza decidió publicar la nacionalidad de los presuntos delincuentes que detiene. Ya tenemos un primer balance del mes de octubre. En esta clasificación negativa, en Vitoria ´ganan´ los magrebíes, que doblan a los españoles. Datos concretos: De las trece detenciones que ha habido en la capital alavesa desde que la Policía Autonómica informa públicamente de nacionalidades, nueve corresponden a extranjeros y cuatro a locales. Si el resto de policías dieran la misma información, la foto sería exacta.
En todos los estudios que se han hecho en el mundo, el origen es un predictor muy pobre de la conducta criminal. Si tienes en cuenta el nivel de ingresos, de formación o de exposición a la violencia a la hora de desglosar estadísticas, nacionales y extranjeros comenten un nivel prácticamente idéntico de delitos en cada tramo.
Pero claro, esto es algo demasiado complejo de entender para el racista medio, que es feliz viendo cómo los extranjeros y los gitanos salen sobrerrepresentados en estadísticas criminales cuando se les compara con la población general, que tiene unos niveles medios de todos los factores que he citado mucho más elevados (salvo exposición a la violencia, claro).
Y ahí se puede hasta debatir si esto es algo cultural y/o biológico, ya que se sabe que las estructuras cerebrales en el lóbulo frontal son diferentes en hombres y mujeres, teniendo éstas más desarrolladas las regiones que afectan a la reflexión y empatía, mientras que los hombres tienen más desarrollada la región de la respuesta rápida a los estímulos. Añade al cóctel algo de testosterona, una educación diferente y quizás podamos comenzar a entender el porqué de tamaña diferencia en la comisión de delitos.
A qué suena ridículo?
El dato que faltaría pero, por lo que sea, no acabo de encontrar, es el de los detenidos españoles vascos y no vascos. Por lo que sea. Te imaginas que la mitad sean inmigrantes andaluces, castellanos y extremeños? Que movida no?
Sigo las noticias y llevo un recuento y el primer lugar de agresiones sexuales lo tienen ellos. De las violentas, están entre los primeros.
Y los chinos, nada. Trabajando o estudiando ¿es racista decir la verdad?
El presupuesto en seguridad anual de Euskadi es de 790 millones. 65 millones al mes, 37 millones cada 15 días.
Euskadi se ha gastado 37 millones de euros para detener a 56 personas. A 660 mil euros por barba.
La violencia está bajando.
El pib gracias a la inmigración esta subiendo.
Las pensiones necesitan trabajar, muchos serán extranjeros, trabajadores, no delincuentes.
Pero claro, si detienes el doble de magrebíes que españoles, entonces lo demás no importa, el mensaje es que ha venido a robarnos
Luego llegara VOX y nadie sabe como ha sido.
Cuánta más información, más nos acercamos a la verdad y más probable será dar con una solución que no sea una “caza al inmigrante” en la que pagarán justos por pecadores.