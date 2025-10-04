Detenidos por delincuencia en Vitoria: Magrebíes doblan a españoles

El pasado día 14 la Ertzaintza decidió publicar la nacionalidad de los presuntos delincuentes que detiene. Ya tenemos un primer balance del mes de octubre. En esta clasificación negativa, en Vitoria ´ganan´ los magrebíes, que doblan a los españoles. Datos concretos: De las trece detenciones que ha habido en la capital alavesa desde que la Policía Autonómica informa públicamente de nacionalidades, nueve corresponden a extranjeros y cuatro a locales. Si el resto de policías dieran la misma información, la foto sería exacta.