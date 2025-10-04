edición general
Detenidos por delincuencia en Vitoria: Magrebíes doblan a españoles

El pasado día 14 la Ertzaintza decidió publicar la nacionalidad de los presuntos delincuentes que detiene. Ya tenemos un primer balance del mes de octubre. En esta clasificación negativa, en Vitoria ´ganan´ los magrebíes, que doblan a los españoles. Datos concretos: De las trece detenciones que ha habido en la capital alavesa desde que la Policía Autonómica informa públicamente de nacionalidades, nueve corresponden a extranjeros y cuatro a locales. Si el resto de policías dieran la misma información, la foto sería exacta.

| etiquetas: vitoria , gasteiz , inmigración , delincuencia
40 comentarios
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Las estadisticas son racistas.
17 K 114
frg #17 frg
#1 Como tú.
3 K 28
CerdoJusticiero #25 CerdoJusticiero
#1 Descontextualizar es lo racista. O lo ignorante.

En todos los estudios que se han hecho en el mundo, el origen es un predictor muy pobre de la conducta criminal. Si tienes en cuenta el nivel de ingresos, de formación o de exposición a la violencia a la hora de desglosar estadísticas, nacionales y extranjeros comenten un nivel prácticamente idéntico de delitos en cada tramo.

Pero claro, esto es algo demasiado complejo de entender para el racista medio, que es feliz viendo cómo los extranjeros y los gitanos salen sobrerrepresentados en estadísticas criminales cuando se les compara con la población general, que tiene unos niveles medios de todos los factores que he citado mucho más elevados (salvo exposición a la violencia, claro).
0 K 11
NPCMeneaMePersigue #29 NPCMeneaMePersigue
#1 El 90% de los delincuentes por violencia son hombres, las estadísticas son feministas?
0 K 20
#33 doppel
#29 los magrebíes son muchos menos, y aún así cometen más delitos
0 K 20
NPCMeneaMePersigue #40 NPCMeneaMePersigue
#33 #1 Normal, fuimos a bombardearlos en Libia...
0 K 20
#31 doppel
#1 el racismo es otra cosa
0 K 20
Aokromes #35 Aokromes
#1 es northokdiario.
1 K 23
Chinchorro #4 Chinchorro
También el número de detenidos hombres dobla al de mujeres con toda probabilidad, pero eso no es destacable porque claro :troll:
7 K 77
Narmer #28 Narmer
#4 Si solamente lo doblara… El ratio es como 5:1.

Y ahí se puede hasta debatir si esto es algo cultural y/o biológico, ya que se sabe que las estructuras cerebrales en el lóbulo frontal son diferentes en hombres y mujeres, teniendo éstas más desarrolladas las regiones que afectan a la reflexión y empatía, mientras que los hombres tienen más desarrollada la región de la respuesta rápida a los estímulos. Añade al cóctel algo de testosterona, una educación diferente y quizás podamos comenzar a entender el porqué de tamaña diferencia en la comisión de delitos.
0 K 7
Macnulti_reencarnado #3 Macnulti_reencarnado
Los datos son fachas.
11 K 66
DayOfTheTentacle #11 DayOfTheTentacle
ya se legisla contra el hombre más duro que contra la mujer por el mismo delito...
5 K 41
alfre2 #2 alfre2
Los controles random a todo el que parezca magrebí no tienen nada que ver, a que no?
3 K 39
cenutrios_unidos #5 cenutrios_unidos
#2 Esto...violencia. Quiza estan haciendo algo que no deben...¿Sabes?
9 K 84
alfre2 #6 alfre2
#5 quizás. Como es mucho más complejo terminar de juez que de policía, es mejor usar las sentencias para analizar los datos que las detenciones policiales.
4 K 61
cenutrios_unidos #7 cenutrios_unidos
#6 Quiza la educacion, o falta de ella, tenga algo que ver.
1 K 25
alfre2 #8 alfre2
#7 exacto. A eso me refiero
1 K 26
starwars_attacks #22 starwars_attacks
#7 la cultura, la machista se nota a leguas. Aquí moros no quiero ni uno, aunque también he visto mucho latino machista y rumanos también.
0 K 9
Aguarrás #10 Aguarrás
¡Uy lo que ha dicho!... :roll:
1 K 19
Connect #16 Connect
Y por qué no hay delincuentes chinos o peruanos? Son datos racistas que solo quieren reflejar marroquís? Los colombianos no asaltan por la calle? Y los senegaleses? Si no es así, ¿qué pasa con estos chicos que siempre parece que son los malos?
1 K 19
starwars_attacks #20 starwars_attacks
#16 Los colombianos y los mejicanos tienen chalets de lujo en Madrid y Barcelona y se lo pagan de la droga, porque empresarios no son. Su país no tiene industria. Los venezolanos no dan problemas, según mi experiencia.
0 K 9
#30 Tailgunner
#20 me sé más de un colombiano (y de 2) que no viven en chalets precisamente...
0 K 7
Aokromes #38 Aokromes *
#16 #18 #20 que no hay delincuentes chinos o colombianos o peruanos pocas mafias de tratas de blanca o reyertas con machetes de gentes del otro lado del oceano veis.

policia.es/_es/comunicacion_prensa_detalle.php?ID=16437
www.telecinco.es/noticias/madrid/20251004/hombre-apunala-cuello-mujer-
www.hispanidad.com/sociedad/colombiano-apunala-policia-local-alcudia-e
0 K 11
ChatGPT #19 ChatGPT
Pocos negativos veo, voy a poner la batseñal: #húndase
1 K 17
ChatGPT #27 ChatGPT
#26 no hijo no, estas exponiendo ciertos datos para dar a entender algo. No tires la piedra y escondas la mano.
1 K 17
security_incident #34 security_incident
#27 A ver yo no haría lo que hace la no-noticia de criminalizar a la comunidad de magrebíes diciendo que uno de cada 1500 magrebíes en Euskadi ha sido detenido o, en tu opinión, qué debería ocurrir? Que se expulsasen a todos los magrebíes? Supongo que una vez expulsados todos los magrebíes y ya, habiendo abolido el crimen , se podría ya desmantelar a los 11 mil policías que detienen al mes a 100 personas. 110 policías (con sus sueldos , sus equipamientos, sus desayunos, sus vuelva usted otro día y sus cosillas) por detención.

A qué suena ridículo?
0 K 14
security_incident #37 security_incident *
#27 Más datos. Han detenido a 3 europeos de 41000 que hay en Euskadi. 1 por cada 13500 . Mientas tanto solo 21 españoles han sido detenidos de los 2 millones que habitan en Euskadi. 1 por cada 100000. Qué opinión te merece que los europeos cometan hasta 10 veces más delitos en proporción que los españoles?

El dato que faltaría pero, por lo que sea, no acabo de encontrar, es el de los detenidos españoles vascos y no vascos. Por lo que sea. Te imaginas que la mitad sean inmigrantes andaluces, castellanos y extremeños? Que movida no?
0 K 14
starwars_attacks #18 starwars_attacks
No es un secreto, es más, se les está protegiendo.

Sigo las noticias y llevo un recuento y el primer lugar de agresiones sexuales lo tienen ellos. De las violentas, están entre los primeros.

Y los chinos, nada. Trabajando o estudiando ¿es racista decir la verdad?
1 K 16
security_incident #23 security_incident
56 detenciones en 15 días en todo Euskadi. Pues si que es apocalíptico el panorama de seguridad. Cuanto cuesta el sistema policial al mes en Euskadi? Vamos a hacer números.

El presupuesto en seguridad anual de Euskadi es de 790 millones. 65 millones al mes, 37 millones cada 15 días.

Euskadi se ha gastado 37 millones de euros para detener a 56 personas. A 660 mil euros por barba.
0 K 14
ChatGPT #24 ChatGPT
#23 en tu opinión qué debería ocurrir? Que se desmantelasen los cuerpos de seguridad? Crees que si no hubiese cuerpos de seguridad no habría más crímenes?
3 K 31
security_incident #26 security_incident
#24 No tengo opinión. Solo datos.
0 K 14
alcama #14 alcama
Pegar a un periodista es antifascista
1 K 13
jdmf #15 jdmf
La delincuencia está bajando.
La violencia está bajando.
El pib gracias a la inmigración esta subiendo.
Las pensiones necesitan trabajar, muchos serán extranjeros, trabajadores, no delincuentes.
Pero claro, si detienes el doble de magrebíes que españoles, entonces lo demás no importa, el mensaje es que ha venido a robarnos
2 K 13
starwars_attacks #21 starwars_attacks
#15 no tienen que venir, ellos tienen sus países. Que los levanten, que salgan a manifestarse contra sus gobiernos.
2 K 2
tunic #9 tunic
#1Más bien usar estadísticas para criminalizar nacionalidades es lo que racista.
5 K 10
cenutrios_unidos #12 cenutrios_unidos
#9 Es decir...que la realidad es racista. En fin. Como no cuadra con nuestras convicciones negamos la mayor.

Luego llegara VOX y nadie sabe como ha sido.
9 K 64
tronchastiles #13 tronchastiles
#9 Lo ponen en la noticia, pero valoraron más el derecho a saber por la ciudadanía  media
1 K 23
Narmer #32 Narmer
#13 Pues, ya que quieren que sepamos, que se molesten en investigar y publiquen también el estrato socioeconómico y circunstancias. Sería una manera de eliminar el 4º punto en contra.

Cuánta más información, más nos acercamos a la verdad y más probable será dar con una solución que no sea una “caza al inmigrante” en la que pagarán justos por pecadores.
0 K 7
CharlesBrowson #39 CharlesBrowson
a saber que malabares se hara para que miremos para otro lado
0 K 8

