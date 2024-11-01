·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
9009
clics
Por qué el 73% de los estadounidenses se van de España en menos de 2 años (datos del sector que no te gustarán)
5364
clics
Manifestantes irrumpen en el programa de Ana Rosa Quintana y la señalan por su apoyo al exterminio
4335
clics
El ¿genocidio? de cristianos en África como excusa para negar el genocidio en Gaza...y sus culpables
3910
clics
El Papa León XIV no ruge cuando habla del genocidio en Gaza
3737
clics
Estudio revela que usar productos de aseo por años puede dañar tus pulmones como si fumaras 20 cigarros al día
más votadas
386
Soldado israelí confiesa haber ordenado el asesinato de una familia en Gaza y haber dicho: "Mira qué divertido es oírlos arder" (inglés)
433
Esta persona que dice estar orgullosa de ser racista es la ministra israelí de Igualdad Social (EN)
462
Julia Otero: "El 82 % de los españoles se ha puesto de acuerdo en llamar genocidio a lo que el gobierno de Israel está haciendo a los palestinos"
498
Rueda debe dimitir ya: presunto delito de prevaricación en la gestión de los incendios forestales-y ahora 5 brigadistas heridos de gravedad
421
Denuncian a la Comunidad de Madrid por un presunto delito de odio contra los menores palestinos escolarizados en la región
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
2
meneos
7
clics
Detenidos 27 miembros de la Mara en Madrid tras una operación contra delitos violentos
La operación ASTAS neutralizó células del grupo criminal vinculado a homicidios, lesiones y control territorial en Getafe,
|
etiquetas
:
salva trucha
,
mara
,
getafe
,
españa
,
madrid
,
homicidios
,
crimen
2
0
0
K
16
actualidad
1 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
2
0
0
K
16
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Kantinero
*
Entre los detenidos se encontraba un joven de 23 años fallecido en una reyerta por el control del territorio en Getafe.
Han detenido un fiambre
, le llevarían esposado ?
1
K
22
Ver toda la conversación (
1
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Han detenido un fiambre , le llevarían esposado ?