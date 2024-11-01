edición general
Detenidos 27 miembros de la Mara en Madrid tras una operación contra delitos violentos



La operación ASTAS neutralizó células del grupo criminal vinculado a homicidios, lesiones y control territorial en Getafe,

Kantinero #1 Kantinero *
Entre los detenidos se encontraba un joven de 23 años fallecido en una reyerta por el control del territorio en Getafe.

Han detenido un fiambre o_o o_o o_o, le llevarían esposado ?
