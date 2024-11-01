Detenido uno de los investigados en la trama de facturas falsas del novio de Ayuso por otra causa en la Audiencia Nacional

Uno de los investigados en la trama de facturas falsas de Alberto González Amador ha sido detenido este martes en Arahal, en la provincia de Sevilla, en el marco de otra causa abierta en la Audiencia Nacional distinta a la que mantiene procesado a la pareja de Ayuso. Poco antes de las 12.00 del mediodía, agentes de paisano de la Policía Nacional se han personado en su vivienda de la localidad sevillana por orden de la Sala de lo Penal del tribunal especializado, que lo reclama para que comparezca este miércoles en un juicio.