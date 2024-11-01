edición general
Detenido uno de los investigados en la trama de facturas falsas del novio de Ayuso por otra causa en la Audiencia Nacional

Uno de los investigados en la trama de facturas falsas de Alberto González Amador ha sido detenido este martes en Arahal, en la provincia de Sevilla, en el marco de otra causa abierta en la Audiencia Nacional distinta a la que mantiene procesado a la pareja de Ayuso. Poco antes de las 12.00 del mediodía, agentes de paisano de la Policía Nacional se han personado en su vivienda de la localidad sevillana por orden de la Sala de lo Penal del tribunal especializado, que lo reclama para que comparezca este miércoles en un juicio.

jonolulu
D.H.L. será el mensajero de la trama de blanqueo. Hay que ver qué entorno criminal tiene la presidenta y su churri
laruladelnorte
La Fiscalía y la Abogacía del Estado piden un año de cárcel para D. H. L y los otros dos procesados de Arahal. Las mismas acusaciones solicitan tres años de cárcel para González Amador en esta causa. La pareja de Ayuso está investigado además por corrupción en los negocios y administración desleal en una pieza separada, en la que no son investigados los vecinos de Arahal.

Me encantaría ver a la señora Ayuso entrar en la cárcel aunque solo sea de visita para ver al novio. ¬¬
cenutrios_unidos
Ains las ranas...
