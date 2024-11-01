edición general
Un detenido tras ser hallado un cadáver en una maleta en Vilanova i la Geltrú

El arrestado es un hombre de 24 años del entorno de la víctima mortal, la segunda que aparece en la vía pública en la localidad barcelonesa este septiembre. Un empleado municipal de la limpieza ha encontrado este sábado una maleta con un cadáver en su interior en una plaza de Vilanova i la Geltrú (Barcelona), suceso por el que de momento se ha detenido a un hombre de 24 años del entorno de la víctima.

| etiquetas: sucesos , vilanova i la geltrú , barcelona , cadáver , mossos
4 comentarios
Kleshk #4 Kleshk
Bueno, pues ya tenemos un nuevo capítulo para "Crims"
0 K 11
Lutin #1 Lutin
Putos catalanes que cometen asesinatos!

Alto veamos de dónde viene el criminal primero.
0 K 6
ContinuumST #2 ContinuumST
#1 Me ha recordado el relato de ficción que ando escribiendo para MNM, la realidad, a veces es... sorprendente. Por desgracia.
0 K 15
alcama #3 alcama
Warcelona
0 K 5

