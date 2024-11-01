edición general
Detenido tras apuñalar a su casero y al abogado del propietario en una reunión de vecinos en Sevilla

Un suceso violento ocurrido en la capital andaluza ha terminado con un hombre detenido y dos víctimas atendidas por heridas de arma blanca, tras una reunión de vecinos en un edificio situado en el centro de la ciudad. La reunión, convocada para tratar asuntos habituales de mantenimiento y convivencia entre los residentes, derivó en un intercambio de reproches y quejas que fue escalando hasta el punto de provocar un enfrentamiento físico. Al término del debate vecinal, el inquilino presuntamente atacó con un cuchillo al casero y al abogado qu...

#1 josiahallen
tratar asuntos habituales de mantenimiento y convivencia

Consideremoslo un fracaso.
u_1cualquiera #2 u_1cualquiera
#1 Por eso siempre prefiero reuniones de trabajo virtuales
ChatGPT #3 ChatGPT
#2 para no tener la tentación de apuñalar a alguien?
#4 tpm1
#1 Esas cosas cuanto antes se corten por lo sano, mejor
sotillo #5 sotillo
#4 Espero que el juez corte por lo sano y no lo deje en libertad
