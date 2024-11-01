Detenido en Roquetas un varón con cerca de 250 antecedentes tras intentar embestir a un guardia civil

La Guardia Civil ha detenido en Roquetas de Mar a un hombre al que le constaban cerca de 250 reseñas en las bases de datos policiales por diferentes delitos e infracciones, como presunto autor de dos delitos de quebrantamiento de condena y uno de atentado a agente de la autoridad, tras una huida en vehículo en la que colisionó con otro turismo, intentó embestir a un vehículo policial y causó heridas a uno de los agentes durante el forcejeo.