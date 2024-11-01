edición general
Detenido en Roquetas un varón con cerca de 250 antecedentes tras intentar embestir a un guardia civil

La Guardia Civil ha detenido en Roquetas de Mar a un hombre al que le constaban cerca de 250 reseñas en las bases de datos policiales por diferentes delitos e infracciones, como presunto autor de dos delitos de quebrantamiento de condena y uno de atentado a agente de la autoridad, tras una huida en vehículo en la que colisionó con otro turismo, intentó embestir a un vehículo policial y causó heridas a uno de los agentes durante el forcejeo.

cocolisto #1 cocolisto
Por lo que leo,un sr toro.
Torrezzno #5 Torrezzno
A la 500 a la calle
yoma #2 yoma
Lo que es inadmisible es que una persona con 250 antecedentes esté en la calle.
#3 Nouveau
#2 porque los 250 antecedentes anteriores no se había cruzado con un guardia civil.

Mira a los de Alsasua. A la primera al talego.
sotillo #8 sotillo
#3 Eso es distinto, ofendió a los jueces
sotillo #7 sotillo
#2 Luego pasa que se ríe de todo y de todos mientras los atropella
#9 cunaxa
#2 ¿ No has leído lo de quebrantamiento de condena ?
MoñecoTeDrapo #6 MoñecoTeDrapo
No digo que no sea un prenda, pero hay que considerar que los antecedentes policiales no son lo mismo que los antecedentes penales. Es un tratamiento sensacionalista.
www.cea-online.es/blog/1120-diferencia-entre-antecedentes-penales-y-an
#4 Borgiano
Pinta a caso aislado, circulen, por favor
