3
meneos
3
clics
Detenido un presunto colaborador delictivo del novio de Ayuso por una investigación separada de la Fiscalía Europea
David Herrera Lobato, que supuestamente elaboró para González Amador facturas consideradas falsas, debe declarar este miércoles en la Audiencia Nacional.
etiquetas
david herrera lobato
detenido
novio
ayuso
2
1
0
K
29
actualidad
1 comentarios
2
1
0
K
29
actualidad
#1
nemesisreptante
Si dedicáramos los recursos que invertimos en investigar a unos en investigar a los otros…
