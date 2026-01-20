edición general
Detenido un presunto colaborador delictivo del novio de Ayuso por una investigación separada de la Fiscalía Europea

Detenido un presunto colaborador delictivo del novio de Ayuso por una investigación separada de la Fiscalía Europea

David Herrera Lobato, que supuestamente elaboró para González Amador facturas consideradas falsas, debe declarar este miércoles en la Audiencia Nacional.

Si dedicáramos los recursos que invertimos en investigar a unos en investigar a los otros…
