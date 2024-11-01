Detenido el presunto autor del crimen de Antonio Campos en El Ejido

La Guardia Civil confirma la detención de un varón de 23 años, de origen marroquí, presuntamente vinculado con el homicidio de Antonio Campos Reyes, el historiador y funcionario de 54 años de Berja, en la comarca del Poniente Almeriense, cuyo cuerpo apareció el pasado domingo dentro del maletero de su coche en El Ejido. Este arresto, que se produce a última hora de la tarde de ayer miércoles, marca un punto de inflexión crucial en la investigación sobre un crimen que ha conmocionado a toda la provincia.