Detenido en Palma el jefe de una célula yihadista que planeaba un atentado

La operación contra el terrorismo yihadista desarrollada por la Policía Nacional y la Dirección General de la Vigilancia del Territorio (DGST) de Marruecos se ha saldado este miércoles con un detenido en Palma y otras dos personas más arrestadas en Tánger acusados de formar parte de una célula que financiaba el terrorismo y planeaba cometer un atentado.