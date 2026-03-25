Detenido en Palma el jefe de una célula yihadista que planeaba un atentado

La operación contra el terrorismo yihadista desarrollada por la Policía Nacional y la Dirección General de la Vigilancia del Territorio (DGST) de Marruecos se ha saldado este miércoles con un detenido en Palma y otras dos personas más arrestadas en Tánger acusados de formar parte de una célula que financiaba el terrorismo y planeaba cometer un atentado.
| etiquetas: palma , daesh , isis , terrorismo , atentado
100% que no era chiíta ligado de alguna u otra manera a Irán o a Yemen
0 prueba, 0 dudas
Eso sí, el estado terrorista o que fomenta el terrorismo es Irán
Circulen, nada que ver
Siembra vientos y recoge tempestades.
www.meneame.net/story/policia-nacional-despliega-palma-operacion-antit
cc #0
En España hay 2,5 millones de musulmanes y han detenido a TRES, dos de ellos ni siquiera están en España.
www.meneame.net/story/policia-nacional-marruecos-detienen-tres-presunt
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Lee bien
Igualmente la que enlazas tu me parece que da algo más de información.
Exacto. Por eso la que tú enlazas es relacionada con respecto a la mía*, no duplicada.
* O viceversa, da igual.