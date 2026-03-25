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Detenido en Palma el jefe de una célula yihadista que planeaba un atentado

La operación contra el terrorismo yihadista desarrollada por la Policía Nacional y la Dirección General de la Vigilancia del Territorio (DGST) de Marruecos se ha saldado este miércoles con un detenido en Palma y otras dos personas más arrestadas en Tánger acusados de formar parte de una célula que financiaba el terrorismo y planeaba cometer un atentado.

| etiquetas: palma , daesh , isis , terrorismo , atentado
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15 comentarios
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Comentarios destacados:      
YoSoyTuPadre #2 YoSoyTuPadre *
100% que era suní y ligado de alguna u otra manera a Arabia Saudí o EAU

100% que no era chiíta ligado de alguna u otra manera a Irán o a Yemen

0 prueba, 0 dudas


Eso sí, el estado terrorista o que fomenta el terrorismo es Irán :shit:

Circulen, nada que ver
6 K 81
johel #10 johel *
#2 Tambien podria haber sido adoctrinado en pakistan donde estan algunas de las sedes ideologicas que luego se reparten por todo oriente. O que fuese algun nacido en los territorios ocupados por iSSrael palestina/libia/etc que ha huido y visto como todos sus familiares eran masacrados sistematicamente peor que si fuesen ganado. Algun rebotado reciente del ICE yanki...
Siembra vientos y recoge tempestades.
0 K 11
loborojo #3 loborojo
Israel ya ha activado a sus terroristas
7 K 79
Meneador_Compulsivo #1 Meneador_Compulsivo
Es gente a la que le hemos fallado, no hemos conseguido estructurarlo y no encuentran otra salida que montar una célula yihadista para planear un atentado.
5 K 34
Andreham #6 Andreham
#1 No, es un islamista radical hijo de puta que iba a hacer un atentado y por eso le han detenido.

En España hay 2,5 millones de musulmanes y han detenido a TRES, dos de ellos ni siquiera están en España.
4 K 45
haprendiz #13 haprendiz
#11 Va a ser que no.

Lee bien :-D :-P
0 K 11
Aluflipas #14 Aluflipas
#13 En serio? Si son tres detenidos, uno en Palma y dos en Marruecos. No se si me estoy perdiendo algo.
Igualmente la que enlazas tu me parece que da algo más de información.
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haprendiz #15 haprendiz *
#14 Igualmente la que enlazas tu me parece que da algo más de información.

Exacto. Por eso la que tú enlazas es relacionada con respecto a la mía*, no duplicada. :-)

* O viceversa, da igual.
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Fj_Bs #12 Fj_Bs
#1 Para nada es asi , son gente manipulada ,extremista hasta suicida a veces
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Macnulti_reencarnado #5 Macnulti_reencarnado
El año que viene será peor.
2 K 33
#4 angar300
Estupendo. A ver cuándo detienen a gobiernos completos por llevarlos a cabo o cooperar a diario (Israel, EEUU, Gran Bretaña, Francia, Alemania,..)
1 K 20

menéame