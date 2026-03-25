La Policía Nacional y Marruecos detienen a tres presuntos yihadistas que planeaban un atentado en España y financiaban redes del Estado Islámico en el Sahel

La Policía Nacional ha detenido a tres presuntos integrantes de una célula yihadista que supuestamente planeaban cometer un atentado terrorista en España, según ha adelantado el diario 'El País' este miércoles. La operación se ha desarrollado de forma conjunta con la Dirección General de Vigilancia del Territorio (DGST) de Marruecos. Dos de los arrestos se han producido en la ciudad de Tánger, mientras que el tercero ha tenido lugar en Palma, de acuerdo con fuentes policiales.