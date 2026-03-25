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La Policía Nacional y Marruecos detienen a tres presuntos yihadistas que planeaban un atentado en España y financiaban redes del Estado Islámico en el Sahel

La Policía Nacional y Marruecos detienen a tres presuntos yihadistas que planeaban un atentado en España y financiaban redes del Estado Islámico en el Sahel

La Policía Nacional ha detenido a tres presuntos integrantes de una célula yihadista que supuestamente planeaban cometer un atentado terrorista en España, según ha adelantado el diario 'El País' este miércoles. La operación se ha desarrollado de forma conjunta con la Dirección General de Vigilancia del Territorio (DGST) de Marruecos. Dos de los arrestos se han producido en la ciudad de Tánger, mientras que el tercero ha tenido lugar en Palma, de acuerdo con fuentes policiales.

| etiquetas: yihad , españa , atentado
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6 comentarios
8 2 0 K 90 actualidad
orangutan #1 orangutan
Qué casualidad que España sea el principal país europeo en contra de la guerra y resulta que unos "yihadistas" planeaban atentar en España...
10 K 136
Ransa #2 Ransa
#1 Menudo descaro
0 K 10
#3 soberao
#1 El yihadismo se ha visto que solo beneficia a Israel y a la ultraderecha, creando odio y división sobre los musulmanes y votos a cabestros "críticos" con la inmigración (que esta gente va de intelectuales).
3 K 52
#6 Almirantecaraculo
#1 es muy burdo, pero van con ello.
1 K 21
DocendoDiscimus #5 DocendoDiscimus
La Policía Nacional y Marruecos.... Entiendo que cuando dice "Marruecos" se refiere a todo el país entero participando en la detención, ¿no?

Ah, no, que ha sido la DGST Marroquí. La era dorada del periodismo.
1 K 24
CharlesBrowson #4 CharlesBrowson
No todo es falsa bandera
0 K 7

menéame