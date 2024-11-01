El detenido en Italia por su supuesto papel en sabotaje al Nord Stream inicia huelga de hambre

La justicia alemana acusa al detenido de atentar contra infraestructuras estratégicas del Estado. El abogado afirmó que su defendido inició la protesta “para exigir el respeto de sus derechos fundamentales”, denunciando falta de acceso a una dieta adecuada, deterioro físico y desigualdad de trato respecto a otros internos en materia de visitas y acceso a información. “Nadie debería verse obligado a tomar medidas extremas para garantizar el reconocimiento de sus derechos”, señaló.