Detenido el influencer de extrema derecha Jake Lang por dañar la escultura «Prosecute ICE» [ENG]  

Según la Patrulla Estatal de Minnesota, sobre las 2:30 de la tarde del viernes se vio a Lang pateando y rompiendo partes de una escultura que decía “Procesen a ICE”, instalada en el paseo del Capitolio. Se vio a Lang, de 30 años, saliendo de la zona en un vehículo, y un agente estatal lo detuvo en la intersección de Martin Luther King Jr. Boulevard y University Avenue. Después fue arrestado sin incidentes y trasladado a la cárcel del condado de Ramsey, acusado de forma preliminar de daños a la propiedad.