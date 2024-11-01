Detenido un hombre tras matar a su madre y herir de gravedad a su padre en Algeciras (Cádiz)

La Policía Nacional ha localizado y detenido este sábado, 31 de enero, al presunto autor del homicidio de su madre y de las lesiones graves ocasionadas a su padre ocurridas en la localidad gaditana de Algeciras, aunque la investigación del caso continúa abierta para el total esclarecimiento de los hechos. Según ha confirmado el Cuerpo en una nota, el detenido ha sido localizado en el parking del centro comercial Carrefour Las Palomas, donde se encontraba en el interior de su vehículo.