Detenido un hombre de origen magrebí con antecedentes tras romper los dientes a otro varón con unas tijeras de podar en Bilbao

La Ertzaintza arrestó la madrugada de ayer a un individuo de 42 años acusado de una violenta agresión en el barrio de Iralabarri. Los hechos se produjeron alrededor de las tres de la mañana, cuando una patrulla acudió a una llamada por una pelea multitudinaria. Al llegar, los agentes localizaron a la víctima, un hombre de 36 años, que presentaba una fuerte hemorragia bucal tras haber perdido varias piezas dentales debido al impacto de un objeto metálico.