Detenido el hombre acusado de apuñalar a una mujer en La Algaba con la que compartía casa

La Policía Nacional ha detenido al hombre que supuestamente habría matado a una mujer de 44 años en la casa de La Algaba que compartían. Fruto del dispositivo de búsqueda, el supuesto autor ha sido localizado sobre las 18,30 horas de este pasado lunes en Sevilla capital, siendo detenido por agentes de Policía Nacional. Se ha procedido al traspaso del detenido a Guardia Civil para la instrucción de las diligencias y el esclarecimiento total de los hechos antes de su puesta a disposición judicial.