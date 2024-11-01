edición general
Detenido un hombre de 46 años por violar a una joven de 18 en Alcalá de Henares

Se trata de una joven de nacionalidad chilena que, a la salida de un local, se topó con un varón peruano que le agarró y dirigió hacia un parque.

#1 elfin *
no entiendo porque dicen los géneros si no lo saben

"Detenide de 46 años por violar a joven de 18 en Alcalá de Henares", sería más correcto
#3 elfin *
son sus costumbres y nos gusta la multiculturalidad
MoñecoTeDrapo #2 MoñecoTeDrapo
le la agarró
