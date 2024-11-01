Detenido en Gainesville (EE.UU.) por lanzar un refresco y "hacerles un calvo" a unos adolescentes en un McDonalds [ENG]

Un hombre de Gainesville ha sido acusado de asalto y exhibicionismo después de un altercado con tres menores de edad durante la noche del sábado. El incidente ocurrió en el interior y exterior de un McDonalds. Según el informe policial de la Oficina del Sheriff del condado de Alachua, William heath, de 47 años, entró en el McDonalds sobre las 21:00 horas y caminó hasta el mostrador. Un joven de 17 años y otros dos de 15 años estaban sentados juntos en la zona de las mesas. Los adolescentes comenzaron a mirar a Heath, el cual empezó a alterarse.