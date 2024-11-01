edición general
15 meneos
33 clics
Detenido un entrenador de fútbol base en Málaga por agresión sexual a tres menores: un padre descubrió charlas por mensajería

Detenido un entrenador de fútbol base en Málaga por agresión sexual a tres menores: un padre descubrió charlas por mensajería

La Policía Nacional ha detenido a un entrenador de fútbol base, en Málaga, por su presunta responsabilidad en dos delitos de agresión sexual y otros tantos de provocación sexual hacia tres alumnos, menores de edad. Está previsto que el investigado, un técnico del CD Conejito, sea puesto a disposición judicial este miércoles. La investigación se inició después de que los padres de uno de los menores descubrieran unas conversaciones de su hijo con su entrenador de fútbol, a través de mensajería instantánea, en un tono "muy afectivo", que iba...

| etiquetas: agresión sexual , entrenador , fútbol base , mensajería instantánea
13 2 0 K 196 Sucesos
6 comentarios
13 2 0 K 196 Sucesos
antesdarle #3 antesdarle
“el certificado que acredita que carecen de antecedentes penales para poder ejercer” realmente tienes que tramitar el certificado de delitos de naturaleza sexual, puedes tener antecedentes de otra índole y trabajar con menores.
2 K 33
Aiden_85 #6 Aiden_85
#3 se pueden hacer videos por internet maltratando hasta la muerte a un cachorro y puedes trabajar con menores e ir a parques infantiles. No trabajar con animales, si lo dice el juez.
0 K 10
DayOfTheTentacle #4 DayOfTheTentacle
Muy afectivo... :wall:
0 K 10
#2 Rixx
El nombre del club parece haber sido elegido por Epstein :shit:
0 K 7
tu1tero #1 tu1tero
El club se llama conejito, poca broma.
0 K 7
DayOfTheTentacle #5 DayOfTheTentacle
#1 es que Pelotillas sería extremo ya.
0 K 10

menéame