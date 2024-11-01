Detenido un entrenador de fútbol base en Málaga por agresión sexual a tres menores: un padre descubrió charlas por mensajería

La Policía Nacional ha detenido a un entrenador de fútbol base, en Málaga, por su presunta responsabilidad en dos delitos de agresión sexual y otros tantos de provocación sexual hacia tres alumnos, menores de edad. Está previsto que el investigado, un técnico del CD Conejito, sea puesto a disposición judicial este miércoles. La investigación se inició después de que los padres de uno de los menores descubrieran unas conversaciones de su hijo con su entrenador de fútbol, a través de mensajería instantánea, en un tono "muy afectivo", que iba...