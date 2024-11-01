Detenido un depredador sexual empadronado Granada por captar a un menor de edad de La Rioja a través de redes sociales

La Guardia Civil ha detenido a una persona de 39 años, el cual figuraba empadronado en Granada, como presunto autor de los delitos de agresión sexual, corrupción de menores, detención ilegal, inducción al abandono del domicilio de un menor y desobediencia a agentes de la autoridad. Según el relato policial, el hombre captó a una menor de edad residente en La Rioja, lo que obligó a llevar a cabo un importante despliegue de agentes de seguridad para su localización y para devolver al adolescente a sus padres.