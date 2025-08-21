Detenido un cirujano en Alicante al morir su padre de 94 años tras cortarle varios dedos del pie en la cocina

Un cirujano de Alicante ha sido detenido tras la muerte de su padre de 94 años por una sepsis tras una intervención casera para amputarle varios dedos de los pies, según ha confirmado este diario en fuentes policiales y judiciales. Los hechos se produjeron el pasado fin de semana después de que el anciano regresara a su residencia de ancianos en la que vivía de manera habitual tras haber pasado unos días con su familiar con motivo del puente de agosto. En la residencia detectaron que el hombre venía con un vendaje y que le faltaban varios dedos