Detenido un cirujano en Alicante al morir su padre de 94 años tras cortarle varios dedos del pie en la cocina

Un cirujano de Alicante ha sido detenido tras la muerte de su padre de 94 años por una sepsis tras una intervención casera para amputarle varios dedos de los pies, según ha confirmado este diario en fuentes policiales y judiciales. Los hechos se produjeron el pasado fin de semana después de que el anciano regresara a su residencia de ancianos en la que vivía de manera habitual tras haber pasado unos días con su familiar con motivo del puente de agosto. En la residencia detectaron que el hombre venía con un vendaje y que le faltaban varios dedos

Pertinax #2 Pertinax *
Ahora es cuando te enteras de su nombre y de que es con quien tenías programada una cirugía la próxima semana. Una risa.
ewok #4 ewok
#2 El que te puede atender es Diego Yllanas, que además reclamaba el "derecho al olvido".

es.wikipedia.org/wiki/Asesinato_de_Nagore_Laffage
MoussaZy #11 MoussaZy
#4 Que vergüenza de justicia.
sorrillo #6 sorrillo
#2 A menos que te haya citado en su casa no debería haber mayor riesgo que con cualquier otro cirujano.
#7 Celsar
Pero bueno! Menuda carnicería, con los niños delante, supongo que pasándole el instrumental o los cuchillos de cocina.:wall: :wall:
#8 solojavi
Que tío más bestia, no entendía cómo pudo haber hecho algo así y sigo sin entenderlo: "Las fuentes consultadas por este periódico señalaron que el anciano padecía problemas circulatorios y que había empezado a desarrollar gangrena en los dedos de los pies. Su hijo, cirujano profesional, decidió por su cuenta y riesgo por realizarle el mismo la amputación"
Y, como comenta #7 con sus hijos menores de edad presentes.
#5 Vamohacalmano
Ya no le dejan a uno cocinar unos buenos callos tranquilo...
#1 Tunguska08Chelyabinsk13 *
En julianas, mientras picaba la cebolla acompañado de sus hijos, tac tac tac... le amputó los dedos de los pies gangrenados a su padre... que murió de la infección.

El cirujano, negacionista de las medidas higiénicas, parece ser. Espero que le prohíban ejercer entre otras medidas.
#9 Tunguska08Chelyabinsk13 *
Ahí en la cocina jugando con el pie del abuelo, primero jugaron con la mano:

media1.tenor.com/images/ccedaf929bf2c2a1402d8617f779f316/tenor.gif?ite
#3 Nuisaint
Menudo carnicero, él mejor que nadie sabe que una intervención debe realizarse en un quirófano esterilizado.
#10 WifredoIII_ElGayu
Buen cirujano demostró ser, por la hazaña de la amputacion en la cocina sin que el señor falleciese in situ.

Yo le echaría la culpa a la industria farmacéutica, por no actuar convenientemente contra la sepsis

O la empresa de suministro del agua, por no tener el nivel de salubridad necesaria
