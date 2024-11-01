edición general
Detenido por caza furtiva en El Pardo: Guardia Civil desmantela actividad ilegal

La Guardia Civil detiene a un cazador furtivo en El Pardo, tras disparos nocturnos. Se investiga a otros por caza ilegal en Getafe y Torrejón de Ardoz.

ur_quan_master #2 ur_quan_master
A quien se le ocurre ir a cazar al coto del Borbón
sotillo #3 sotillo
Con lo fácil que sería imponer un GPS en cada arma, si lo hacen con treinta millones de coches …..
#1 BoosterFelix
esta debe ser la famosa vocación ecologista de la caza de la que nos hablan las asociaciones de caza cuando critican los informes ecologistas relativos a los daños causados por la caza.
