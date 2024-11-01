Detenido en Berriz tras apuñalar a su pareja, herida de gravedad

Un hombre de 48 años ha sido detenido este lunes en la localidad vizcaína de Berriz por un presunto intento de homicidio, después de apuñalar varias veces a su pareja, que ha resultado herida de gravedad. Sus hijos y un vecino han conseguido frenar la agresión, según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco. Sobre las 7.20 horas de este lunes, una llamada telefónica ha alertado a la Ertzaintza de un posible apuñalamiento en un piso de Berriz.
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#1 Que lo manden directamente a su país, y con lo que nos ahorramos por no tener que mantener a esta escoria en prisión, que le den una ayuda a la mujer y a los hijos.