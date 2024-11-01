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Detenido en Berriz tras apuñalar a su pareja, herida de gravedad

Detenido en Berriz tras apuñalar a su pareja, herida de gravedad

Un hombre de 48 años ha sido detenido este lunes en la localidad vizcaína de Berriz por un presunto intento de homicidio, después de apuñalar varias veces a su pareja, que ha resultado herida de gravedad. Sus hijos y un vecino han conseguido frenar la agresión, según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco. Sobre las 7.20 horas de este lunes, una llamada telefónica ha alertado a la Ertzaintza de un posible apuñalamiento en un piso de Berriz.

| etiquetas: biarriz , detenido , apuñalar , pareja , herida , gravedad
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3 comentarios
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Mltfrtk #1 Mltfrtk
Espero que tanto la mujer como la hija se recuperen. Respecto al hombre detenido, que no lo suelten, debe permanecer en la cárcel.
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#2 Flamazares *
Vaya trauma para un niño tener que detener a su padre que quiere matar a su madre

#1 Que lo manden directamente a su país, y con lo que nos ahorramos por no tener que mantener a esta escoria en prisión, que le den una ayuda a la mujer y a los hijos.
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capitan__nemo #3 capitan__nemo
Se suelen sacar siempre las noticias y estadisticas señalando mucho los numeros de las victimas muertas de violencia de género. En este caso no ha conseguido asesinarla. Hay que señalar y sacar estadisticas de todas las victimas.
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menéame