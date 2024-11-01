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Detenido por apuñalar a otro hombre en Vitoria-Gasteiz

Agentes de la Ertzaintza han detenido esta mañana a un hombre, de 34 años, por causar lesiones con un arma blanca a otro varón en una lonja donde ambos residen, situada en el barrio gasteiztarra de Adurtza. La víctima ha sido evacuada a un centro hospitalario, precisando de puntos de sutura. Los hechos han tenido lugar esta pasada medianoche en el interior de un local, donde la víctima y el autor residen con otras personas. Según la información aportada a las patrullas desplazadas al lugar, al parecer, tras una discusión entre ambos...

| etiquetas: vitoria-gasteiz , ertzaintza , apuñalamientos , delincuencia
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3 comentarios
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vicvic #2 vicvic
"Hacia las siete y cuarto de la mañana, el autor ha vuelto al lugar de los hechos, donde ha sido identificado y detenido. Se trata de un hombre de 34 años y origen magrebí, que cuenta con antecedentes policiales, principalmente, por hechos contra la propiedad."
:shit:
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CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
Los cuchilleros de Albacete se estarán forrando. Una picana de esas que usan para el ganado para las patrullas y a pastorear a los cabestros
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Macnulti_reencarnado #3 Macnulti_reencarnado
Se pelearon por ver quién aportaba más a las arcas del estado.

Disfrutad lo votado.
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menéame