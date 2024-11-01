Detenido por apuñalar a otro hombre en Vitoria-Gasteiz

Agentes de la Ertzaintza han detenido esta mañana a un hombre, de 34 años, por causar lesiones con un arma blanca a otro varón en una lonja donde ambos residen, situada en el barrio gasteiztarra de Adurtza. La víctima ha sido evacuada a un centro hospitalario, precisando de puntos de sutura. Los hechos han tenido lugar esta pasada medianoche en el interior de un local, donde la víctima y el autor residen con otras personas. Según la información aportada a las patrullas desplazadas al lugar, al parecer, tras una discusión entre ambos...