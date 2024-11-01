Detenido por amenazar con un machete al entrenador de su hijo por dejarle en el banquillo

Efectivos de la Policía Nacional se personaron en las instalaciones deportivas, ubicadas en el barrio de Hortaleza, e identificaron al presunto autor de los hechos. En el interior de su vehículo encontraron el arma blanca descrita en el aviso; un machete de 63 centímetros de longitud y una hoja de unos 45 centímetros. Los testigos de lo sucedido relataron que el progenitor mantuvo una fuerte discusión con el entrenador de fútbol de su hijo y que llegó a empuñar un machete en actitud violenta.