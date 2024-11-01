edición general
Detenido por amenazar con un machete al entrenador de su hijo por dejarle en el banquillo

Efectivos de la Policía Nacional se personaron en las instalaciones deportivas, ubicadas en el barrio de Hortaleza, e identificaron al presunto autor de los hechos. En el interior de su vehículo encontraron el arma blanca descrita en el aviso; un machete de 63 centímetros de longitud y una hoja de unos 45 centímetros. Los testigos de lo sucedido relataron que el progenitor mantuvo una fuerte discusión con el entrenador de fútbol de su hijo y que llegó a empuñar un machete en actitud violenta.

Pertinax #6 Pertinax *
#5 Y quizás habría que investigar a qué se dedica este padre modelo que, como es tan habitual, lleva en el maletero un machete de más de medio metro. Porque ya está dando pistas de que es un ciudadano ejemplar.
Bolgo #7 Bolgo
#6 Pues si, para alejarse de su actividad
Bourée #9 Bourée
#6 Hay un error. Seguramente la hoja es de 4,5 cm, osea 45 milímetros. 63X45 cm es una plancha de hierro
Supercinexin #2 Supercinexin
Ese padre sí es un buen manager. El mío no llevaba machete y por eso el hijoputa del entrenador nunca me sacaba. Ahora soy software developer por tu culpa, papá, podría haber sido futbolista.
u_1cualquiera #11 u_1cualquiera
#10 :roll: :roll: :-D :-D ya tu sabes
antesdarle #1 antesdarle
Es que su hijo era muy malo, eso no hay machete que lo arregle :troll:
Bolgo #3 Bolgo
Estamos fallando como sociedad cuando un padre va con un machete al entrenamiento deportivo de su hijo
Expat_Guinea_Ecuatorial #4 Expat_Guinea_Ecuatorial
#3 Era peor en los 80, no te preocupes
Bolgo #5 Bolgo
#4 no le preocupa, pero tampoco me divierte. Ver a un energúmeno portando un machete no ha debido ser plato de buen gusto ni para el entrenador ni para los niños
u_1cualquiera #8 u_1cualquiera *
#4 yo jugaba en el equipo del colegio allá en 7o EGB y había un equipo “Los Pinillos” que algunos llevaban la navaja en el calcetín y te amenazaban durante el partido. Sería por el 84. La Verneda
Tiempos de La Tango Adidas o mi primer balón, un Mikasa que dejaba marcas en la piel.
Voy a llorar un rato
Expat_Guinea_Ecuatorial #10 Expat_Guinea_Ecuatorial *
#8 Eran de esos que se rompen la camisa?
