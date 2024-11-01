Detenido en Alemania el presunto asesino del ucraniano Andrei Portnov en un colegio de Pozuelo (Madrid)

Portnov era abogado y político ucraniano que había ejercido como asesor del expresidente Víktor Yanukóvych. A mediados de 2022 se exilió a España. En nuestro país, regentaba un bufete desde el que asesoraba a empresarios rusos y compatriotas. La víctima tenía además un marcado perfil político y figuraba como objetivo en una lista negra de supuestos "enemigos de Ucrania". Se trata del listado incluido en la web Myrotvorets,conocida por haber marcado a algunas personas que posteriormente han sido víctimas de hechos violentos.
| etiquetas: portnov , ucrania , asesinato , exiliado