edición general
15 meneos
30 clics
Detenido en Alemania el presunto asesino del ucraniano Andrei Portnov en un colegio de Pozuelo (Madrid)

Detenido en Alemania el presunto asesino del ucraniano Andrei Portnov en un colegio de Pozuelo (Madrid)

Portnov era abogado y político ucraniano que había ejercido como asesor del expresidente Víktor Yanukóvych. A mediados de 2022 se exilió a España. En nuestro país, regentaba un bufete desde el que asesoraba a empresarios rusos y compatriotas. La víctima tenía además un marcado perfil político y figuraba como objetivo en una lista negra de supuestos "enemigos de Ucrania". Se trata del listado incluido en la web Myrotvorets,conocida por haber marcado a algunas personas que posteriormente han sido víctimas de hechos violentos.

| etiquetas: portnov , ucrania , asesinato , exiliado
13 2 0 K 202 actualidad
1 comentarios
13 2 0 K 202 actualidad
Supercinexin #1 Supercinexin
Terrorismo de estado ucraniano en territorio español. Pues muy bien todo. Unos socios y hamijos y aliades de putísima madre, oye, de plena confianza todos ellos.
2 K 41

menéame