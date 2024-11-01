Detenido en Agüimes (Las Palmas) por tener un cachorro cuando una condena previa se lo prohibía

Los hechos ocurrieron en Agüimes tras recibir una alerta ciudadana que informaba sobre la presencia de un animal doméstico en el domicilio de una persona sobre el que, supuestamente, pesaba una prohibición judicial por tenencia de animales tras una condena por maltrato animal. En el lugar, comprobaron que el detenido poseía un perro de corta edad, aproximadamente de entre tres y cuatro meses. Ante la evidencia del incumplimiento, se procedió a la detención inmediata del individuo y a la incautación del can. El animal fue trasladado y entrega...