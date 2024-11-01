Detenido el actor Can Yaman por posesión de drogas en una redada policial en Estambul

El popular actor turco Can Yaman ha sido detenido este sábado en Estambul junto a otras seis personas por supuesta posesión de drogas, informa este sábado el diario Hürriyet. Yaman, la popular actriz Selen Görgüzel y otras cinco personas fueron detenidas durante una redada policial en lugares de ocio nocturno en Estambul en el marco de una operación contra el consumo de drogas y trasladados a comisaría. La operación forma parte de una oleada de redadas y detenciones por las que en las últimas semanas han sido arrestados o citados a...