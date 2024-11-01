edición general
2 meneos
32 clics

Detenido el actor Can Yaman por posesión de drogas en una redada policial en Estambul

El popular actor turco Can Yaman ha sido detenido este sábado en Estambul junto a otras seis personas por supuesta posesión de drogas, informa este sábado el diario Hürriyet. Yaman, la popular actriz Selen Görgüzel y otras cinco personas fueron detenidas durante una redada policial en lugares de ocio nocturno en Estambul en el marco de una operación contra el consumo de drogas y trasladados a comisaría. La operación forma parte de una oleada de redadas y detenciones por las que en las últimas semanas han sido arrestados o citados a...

| etiquetas: can yaman , detención , drogas , actor , estambul , policía
1 1 1 K 20 actualidad
1 comentarios
1 1 1 K 20 actualidad
#1 Leclercia_adecarboxylata
El otro día detuvieron a su primo Can Nabis. Espero que Coc Aína esté bien.
2 K 41

menéame