edición general
6 meneos
8 clics
Detenida una persona tras embestir su vehículo contra una zona de seguridad de la Casa Blanca

Detenida una persona tras embestir su vehículo contra una zona de seguridad de la Casa Blanca

Una persona ha sido detenida este miércoles por agentes del Servicio Secreto de Estados Unidos después de...

| etiquetas: casa blanca , eeuu , trump
5 1 0 K 77 actualidad
sin comentarios
5 1 0 K 77 actualidad

menéame