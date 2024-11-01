Detenida una pareja en Madrid que pretendía huir de los servicios sociales con sus seis hijos hambrientos, sucios y con infecciones

La Policía Municipal de Madrid ha detenido en Puente de Vallecas a una pareja, que había perdido la custodia de sus seis hijos y que pretendía huir con ellos a otra comunidad autónoma para evitar que el Área de Protección a la Infancia de la Comunidad de Madrid se hiciera cargo de los menores. Los niños, de entre 4 y 15 años, vivían en condiciones paupérrimas de higiene, estaban hambrientos y estaban contagiados de impétigo, una infección cutánea provocada por una bacteria.