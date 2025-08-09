Detenida una mujer tras intentar matar a su pareja con un cuchillo por tirarle los antidepresivos en Villar del Arzobispo

Un hombre de 64 años permanece ingresado en el Hospital La Fe de València después de que su compañera sentimental, de 61 años, tratara de matarlo clavándole un cuchillo de cocina de grandes dimensiones y doble filo por la espalda en la vivienda que ambos compartían, en Villar del Arzobispo. De momento, la presunta agresora, que ha confesado la autoría del intento de homicidio e incluso las razones que la han llevado a cometerlo, se encuentra detenida en los calabozos del cuartel de la Guardia Civil de Llíria, a la espera de pasar a disposición
Y después te la llevas a tu casa, que seguro aceptas tener a tu lado a alguien que mezcla alcohol y antidepresivos, y reacciona como reacciona.
Aunque lo lógico es quitar el alcohol, no las medicinas, cambia mucho respecto a lo que se entiende con la entradilla.
Y soy yo, y lo primero que hago es volcar el Punto SigreTM más cercano y buscar ahí el blíster.
No os preocupéis, que luego volvería a echar todo lo demás al Punto SigreTM y dejarlo limpio.
Y la verdad, espero que sí se indulte o directamente no se condene. Una persona que está mal mentalmente e intenta recuperarse (de ahí tomar medicinas), que le quitan esa posibilidad, pues es normal que le de un brote, y en este caso es provocado.
Pero ya me han indicado que dentro de la noticia (que como buen meneante, no he leído), indican que se lo quitaron por mezclar alcohol y antidepresivos. Lo cual cambia mucho mi punto de vista. Y nuevamente, al revés sería lo mismo. Es lo que tiene preocuparse por el "hecho" y no por gilipolleces como si uno es hombre o mujer o si comen jamón.
* personas, no perdonas
Ya me lo han indicado, y obviamente ha cambiado bastante mi punto de vista.
Es lo que tiene comentar sin leer.