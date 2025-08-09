edición general
6 meneos
14 clics
Detenida una mujer tras intentar matar a su pareja con un cuchillo por tirarle los antidepresivos en Villar del Arzobispo

Detenida una mujer tras intentar matar a su pareja con un cuchillo por tirarle los antidepresivos en Villar del Arzobispo

Un hombre de 64 años permanece ingresado en el Hospital La Fe de València después de que su compañera sentimental, de 61 años, tratara de matarlo clavándole un cuchillo de cocina de grandes dimensiones y doble filo por la espalda en la vivienda que ambos compartían, en Villar del Arzobispo. De momento, la presunta agresora, que ha confesado la autoría del intento de homicidio e incluso las razones que la han llevado a cometerlo, se encuentra detenida en los calabozos del cuartel de la Guardia Civil de Llíria, a la espera de pasar a disposición

| etiquetas: detenida , mujer , intentar , matar , villar del arzobispo
5 1 1 K 40 actualidad
15 comentarios
5 1 1 K 40 actualidad
#5 poxemita
#2 " la ahora detenida regresara a casa con síntomas evidentes de haber consumido alcohol. Dado su estado de agitación, la pareja le recriminó la ingesta de cerveza junto con los antidepresivos que consume desde hace años, por lo que acabó anunciándole que, si no accedía a dejar de consumir alcohol, al menos ya no las mezclaría con los fármacos"

Y después te la llevas a tu casa, que seguro aceptas tener a tu lado a alguien que mezcla alcohol y antidepresivos, y reacciona como reacciona.
3 K 39
mente_en_desarrollo #8 mente_en_desarrollo
#5 Lo que tiene comentar sin leer.

Aunque lo lógico es quitar el alcohol, no las medicinas, cambia mucho respecto a lo que se entiende con la entradilla.
1 K 22
#14 Beltza01
#8 El alcohol ya lo llevaba dentro. Y tanto no le importaba su enfermedad si el alcohol era incompatible.
0 K 7
#12 mcfgdbbn3 *
#5: Que se divorcie y listo, pero no tiene por qué tirar algo que es propiedad de otra persona. >:-(

Y soy yo, y lo primero que hago es volcar el Punto SigreTM más cercano y buscar ahí el blíster. :-D

No os preocupéis, que luego volvería a echar todo lo demás al Punto SigreTM y dejarlo limpio. :-)
0 K 12
Jaime131 #1 Jaime131
Algo habría hecho él. Prepárese un indulto por si acaso.
2 K 27
mente_en_desarrollo #2 mente_en_desarrollo
#1 Lo dice la propia entradilla. Tirarle los antidepresivos.

Y la verdad, espero que sí se indulte o directamente no se condene. Una persona que está mal mentalmente e intenta recuperarse (de ahí tomar medicinas), que le quitan esa posibilidad, pues es normal que le de un brote, y en este caso es provocado.
1 K 22
#7 javi618
#2 Seguro que si hubiese sido al revés dirías lo mismo.
1 K 13
mente_en_desarrollo #9 mente_en_desarrollo *
#7 Pues sí.

Pero ya me han indicado que dentro de la noticia (que como buen meneante, no he leído), indican que se lo quitaron por mezclar alcohol y antidepresivos. Lo cual cambia mucho mi punto de vista. Y nuevamente, al revés sería lo mismo. Es lo que tiene preocuparse por el "hecho" y no por gilipolleces como si uno es hombre o mujer o si comen jamón.
0 K 10
jepetux #10 jepetux *
#2 Bufff, el problema es que, por lo que se dice en la noticia, los mezclaba con una consumo importante de bebidas alcohólicas. De ser así, además de un problema mental serio, tiene adicción a las bebidas alcohólicas y comportamientos muy violentos hacia las cosas y otras perdonas que, la persona que la juzgue, debería tener en cuenta cuando dicte sentencia.

* personas, no perdonas
1 K 17
mente_en_desarrollo #13 mente_en_desarrollo
#10 Si, si.

Ya me lo han indicado, y obviamente ha cambiado bastante mi punto de vista.
Es lo que tiene comentar sin leer.
0 K 10
Gry #3 Gry
#1 Quitarle las pastillas, no va a necesitar ni indulto basta con un informe psiquiátrico.
1 K 26
#11 poxemita
#3 igual la cárcel no, pero ingreso sí que necesita
0 K 10
#15 Beltza01
#11 No te preocupes, que ya han empezado a escribir la sentencia con el titular.
0 K 7
kiio1 #4 kiio1
Esta claro esta charro estaba con síndrome de abstinencia, deberían meter a ese hombre en la cárcel puesto que es el culpable de que esta mujer tuviese que tomar antidepresivos.
0 K 8
#6 Kuruñes3.0 *
Si hizo eso, que habrá que demostrarlo, sus motivos tenía, valiente hoputa debía ser el tipo.
0 K 7

menéame