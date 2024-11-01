Detenida una mujer en Irun por agredir a su hermano y a la pareja de este con unas tijeras

Hacia las cinco y cuarto de la tarde, patrullas en funciones de protección ciudadana de la Policía Local y de la Ertzaintza se han personado en un domicilio ubicado en una céntrica calle de la citada localidad fronteriza, después de ser alertadas de un incidente entre varias personas. Una vez allí, han podido confirmar que un hombre presentaba lesiones en una mano y en un hombro y una mujer también tenía heridas sangrantes en un brazo, en un hombro y a la altura del pecho. Ante tal situación, se han movilizado recursos sanitarios...