Detenida una mujer por golpear en la cara a un médico que la atendía en el Hospital de Molina de Segura

Según se desprende la investigación, en un momento dado la mujer comenzó a mostrarse agresiva con los empleados del centro, a los que llegó a insultar y amenazar en reiteradas ocasiones. Cuando el denunciante intentó mediar con la responsable, esta, tras agarrarlo, le propinó un golpe en la cara que le causó heridas leves. La individua se encontraba en un fuerte estado de ebriedad cuando se produjo la agresión al facultativo.

CharlesBrowson #1
lo dicho, con un mono distintivo que sepa que este penando, de forma escarnio publlico en la entrada, con un cepillo de dientes a limpiar durante varias semanas
#4 el_gran_reset
La individua y el persono
g3_g3 #2
Típica charo borracha. Circulen no ha pasado nada.
#5 Leon_Bocanegra
Florida Murcia woman
reivaj01 #6
"Cuando el denunciante intentó mediar con la responsable, esta, tras agarrarlo, le propinó un golpe en la cara"
O sea que la agresora fue la responsable. Que giro de guion más inesperado.
#7 el_gran_reset
#6 son atestados policiales
#3 Meloncio
Que quede reflejado en su historial medico que es una persona violenta, así los demás sanitarios que la atiendan podrán saber a lo que se enfrentan.
