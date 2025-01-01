Detenida una mujer por golpear en la cara a un médico que la atendía en el Hospital de Molina de Segura

Según se desprende la investigación, en un momento dado la mujer comenzó a mostrarse agresiva con los empleados del centro, a los que llegó a insultar y amenazar en reiteradas ocasiones. Cuando el denunciante intentó mediar con la responsable, esta, tras agarrarlo, le propinó un golpe en la cara que le causó heridas leves. La individua se encontraba en un fuerte estado de ebriedad cuando se produjo la agresión al facultativo.