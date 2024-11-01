edición general
7 meneos
34 clics
Detenida por hacerse pasar por médico estético y causar lesiones a otra mediante un tratamiento

Detenida por hacerse pasar por médico estético y causar lesiones a otra mediante un tratamiento

La arrestada cobró 1.200 euros a la víctima por el tratamiento que le causó las lesiones en los labios, la boca y en la cara

| etiquetas: detenida , médico estético , lesiones , tratamiento
5 2 0 K 60 actualidad
1 comentarios
5 2 0 K 60 actualidad
#1 bacilo
Es una emprendedora
0 K 6

menéame