Detenciones preventivas y más margen para los policías armados, las medidas de Meloni contra los disturbios callejeros

La oposición ve en el decreto, aprobado este jueves por el Consejo de Ministros, un giro autoritario

| etiquetas: meloni , detenciones preventivas , democracia , autoritarismo
Andreham #2 Andreham
"Detenciones preventivas", huh.
wata #1 wata
Empieza a caerse le la careta...aunque está solo llevaba puesto un pequeño antifaz.
elgranpilaf #4 elgranpilaf
Melonia
#3 amusgada *
para que os de gustirrinín, a Torino el CSO que desalojaron y desató los disturbios se llamaba... Askatasuna. Del resto no opino que ahora La Vanguardia quier que me registre pa vei el contenido, si antes en vista lectura y col paywall yastaría, pues no.

De todas formas es desconocer el proceso en el que llevan años de endurecimiento penal estúpido, si le cayeron más por "estragos terroristas" a un pinín que dejó un artefacto en la sede de la Liga Norte con 0 daños humanos que al que voló a Falcone y la escolta, tiene cojones.
