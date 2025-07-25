edición general
El detective Juan de Dios Vargas absuelto en apelación por la Audiencia Provincial de Valencia por una falsa denuncia de agresión sexual

La Audiencia Provincial de Valencia ha confirmado la absolución del detective privado y abogado, Juan de Dios Vargas, quien fue falsamente acusado de un delito de agresión sexual por una mujer. Vargas demostró que se encontraba en otro lugar de la ciudad en el momento de los hechos. El tribunal dio plena validez a las pruebas tecnológicas que contradijeron la denuncia, apoyándose en la jurisprudencia consolidada del Tribunal Supremo sobre la presunción de inocencia y la valoración racional de la prueba.

Jaime131 #2 Jaime131
Ah, esas denuncias falsas que no existen...
Putirina #3 Putirina
Vargas demostró que se encontraba en otro lugar de la ciudad en el momento de los hechos.

Afortunado él que pudo demostrarlo, no todos tienen esa suerte.
#1 Tiranoc
Será denuncia falsa si este señor reúne las pruebas, denuncia y un juez lo dictamina ¿no?
