Detectan por primera vez en aguas del Mediterráneo peninsular una microalga productora de ciguatoxinas

Un equipo de investigación del Instituto Multidisciplinar para el Estudio del Medio Ramón Margalef (IMEM) de la Universidad de Alicante (UA), en colaboración con investigadores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), ha confirmado por primera vez la presencia del género 'Gambierdiscus' en la costa peninsular española, concretamente en el litoral de Dénia y Xàbia, al norte de la provincia de Alicante, tras detectar por primera vez en aguas del Mediterráneo peninsular una microalga productora de ciguatoxinas.

| etiquetas: mediterraneo , detección , microalgas , ciguatoxinas
Antipalancas21 #1 Antipalancas21
Allí se ha identificado la especie 'Gambierdiscus australes', una microalga del grupo de los dinoflagelados marinos que es productor de ciguatoxinas, un conjunto de toxinas que provocan una intoxicación alimentaria asociada al consumo de peces que han acumulado un exceso de estas toxinas en sus tejidos conocida como ciguatera, según ha explicado la UA en un comunicado.
