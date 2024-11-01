Detectan por primera vez en aguas del Mediterráneo peninsular una microalga productora de ciguatoxinas  

Un equipo de investigación del Instituto Multidisciplinar para el Estudio del Medio Ramón Margalef (IMEM) de la Universidad de Alicante (UA), en colaboración con investigadores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), ha confirmado por primera vez la presencia del género 'Gambierdiscus' en la costa peninsular española, concretamente en el litoral de Dénia y Xàbia, al norte de la provincia de Alicante, tras detectar por primera vez en aguas del Mediterráneo peninsular una microalga productora de ciguatoxinas.