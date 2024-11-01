Detectados varios terremotos a poca o nula profundidad en el entorno del Teide

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha detectado varios terremotos en el entorno del Teide a escasa o nula profundidad. Aunque es habitual que se registren seísmos en esa parte de la isla de Tenerife, suelen tener su epicentro a profundidades medias y altas, entre cinco y más de 20 kilómetros. En esa ocasión, sin embargo, se ha registrado un temblor a un kilómetro de profundidad, y otro a cero.
Entiendo que tenemos la palma muy reciente pero todos estos movimientos son los normales en las islas, el terreno se está recolocando. Otro volcán en esta generación sería "mucha suerte"