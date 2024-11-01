edición general
Detectados varios terremotos a poca o nula profundidad en el entorno del Teide

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha detectado varios terremotos en el entorno del Teide a escasa o nula profundidad. Aunque es habitual que se registren seísmos en esa parte de la isla de Tenerife, suelen tener su epicentro a profundidades medias y altas, entre cinco y más de 20 kilómetros. En esa ocasión, sin embargo, se ha registrado un temblor a un kilómetro de profundidad, y otro a cero.

#2 cocococo
Tranquilos, hay tiempo para comer.

#3 placeres
Un terremoto de 0.3 es equivalente según chtgpt a una bombilla de 100w durante media hora.Eso no habrá despertado ni a las hormigas en el epicentro.

Entiendo que tenemos la palma muy reciente pero todos estos movimientos son los normales en las islas, el terreno se está recolocando. Otro volcán en esta generación sería "mucha suerte"

#5 audrey2012
#3 Bueno, teniendo el presidente que tenemos, yo estaría alerta por si acaso. Aunque su imán con las catástrofes no sé si incluye bises.

#4 Borgiano
Se nos va a llenar esto otra vez de vulcanólogos


