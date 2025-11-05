Detectada la primera familia de lobos en Cataluña después 100 años

El Departamento de Interior de Catalunya, a través de los Agents Rurals, ha confirmado el nacimiento este año de tres crías en una amplia zona entre el Alt Empordà y la Garrotxa, en el área donde ya se había confirmado la presencia de dos adultos. El gobierno catalán señala que se trata de un “hecho histórico” que llega después de décadas de seguimiento de la especie, que había desaparecido del país hasta hace un cuarto de siglo, cuando se detectó el regreso de un lobo aislado en el Parque del Cadí-Moixeró.