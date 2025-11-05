edición general
16 meneos
18 clics
Detectada la primera familia de lobos en Cataluña después 100 años

Detectada la primera familia de lobos en Cataluña después 100 años

El Departamento de Interior de Catalunya, a través de los Agents Rurals, ha confirmado el nacimiento este año de tres crías en una amplia zona entre el Alt Empordà y la Garrotxa, en el área donde ya se había confirmado la presencia de dos adultos. El gobierno catalán señala que se trata de un “hecho histórico” que llega después de décadas de seguimiento de la especie, que había desaparecido del país hasta hace un cuarto de siglo, cuando se detectó el regreso de un lobo aislado en el Parque del Cadí-Moixeró.

| etiquetas: lobo , cataluña , manada , familia , crías
10 6 0 K 154 MAmbiente
5 comentarios
10 6 0 K 154 MAmbiente
#1 Pitchford
Emocionante noticia. A ver si tienen suerte y les dejan vivir.
2 K 40
#3 El_dinero_no_es_de_nadie
Tanto tiempo no hace que desapareció Convergencia I Unió :troll:
0 K 19
devilinside #2 devilinside
Ganaderos sacando escopetas en 3, 2, 1...
0 K 12
Cuñado #5 Cuñado
Des del sindicato Unió de Pagesos han remarcado a la Cadena SER que ellos no van a formar parte de la mesa de negociación y advierten que su posición es "totalmente contraria a la presencia del lobo en Catalunya".

"Valiente" escoria.
0 K 10
#4 yokitolakaka
No deberían publicar donde...

Ahora los tont@s de las escopetas irán a cazar... bueno mas bien, a pegar tiros por diversión
0 K 7

menéame