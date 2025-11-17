edición general
El desvío del barranco de la Saleta en Valencia destruirá 150.000 m² de huerta protegida

La asociación ecologista presenta alegaciones a un proyecto que considera que no tiene en cuenta los datos de la última dana

| etiquetas: valencia , dana , barranco
NPCMeneaMePersigue
Destruir la huerta luego modifican el proyecto, construyen, se forran y la gente lo paga con su sangre

Vamos a peor
Pertinax
#3 ¿Y esa risa? ¿A qué se debe?
Vamvan
#2 xD xD xD
angeloso
#2 No hay más medios que tengan esta noticia. Además que #0 tiene un 19% de entropía y tú un 30%, tampoco estás para ir acusando.
#6 ok
Pertinax
#5 No acuso, constato. Es spam. Con o sin entropías.
