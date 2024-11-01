Desvelan el ingenioso camuflaje del calamar ovalado blanco  

El calamar blanco ovalado (Sepioteuthis lessoniana sp. 2), conocido localmente como shiro-ika, es un calamar de tamaño mediano distribuido naturalmente en los océanos Índico y Pacífico occidental, que revolotea dentro y fuera de una amplia gama de hábitats diferentes, desde praderas marinas poco profundas, sobre arrecifes de coral, hasta profundidades de 100 m a lo largo de entornos costeros. En zonas de tanta biodiversidad, los calamares se encuentran con depredadores de todos los tamaños y formas, desde aves marinas que vuelan sobre sus