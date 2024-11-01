edición general
Destruyó granjas y arrancó árboles: así fue el primer tornado F5 en Estados Unidos en 12 años

El fenómeno, que azotó Dakota del Norte este verano y dejó varias muertes, fue reclasificado este 6 de octubre y tuvo vientos que superaron las 200 mph.

Veelicus #1 Veelicus
un F5 es una pasada, pero tambien hay que decir que en EEUU construyen con madera, no con hormigon, y por eso lo deja todo como un solar
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso *
#1 y ya no es eso, es que con los recortes y despidos masivos de Musk y DOGE más el cierre de Gobierno, las agencias meteorológicas están cerradas…
