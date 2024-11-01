·
3
meneos
18
clics
Destruyó granjas y arrancó árboles: así fue el primer tornado F5 en Estados Unidos en 12 años
El fenómeno, que azotó Dakota del Norte este verano y dejó varias muertes, fue reclasificado este 6 de octubre y tuvo vientos que superaron las 200 mph.
tornado
f5
eeuu
destrucción
clima
#1
Veelicus
un F5 es una pasada, pero tambien hay que decir que en EEUU construyen con madera, no con hormigon, y por eso lo deja todo como un solar
#2
Verdaderofalso
#1
y ya no es eso, es que con los recortes y despidos masivos de Musk y DOGE más el cierre de Gobierno, las agencias meteorológicas están cerradas…
