Después de todo, puede que Titán no tenga un océano interno global  

Con sus lagos y mares de metano y etano en su superficie, Titán es uno de los mundos más fascinantes del Sistema Solar. Por eso la NASA enviará la sonda Dragonfly a esta luna de Saturno en 2028 con el fin de que vuele por los cielos de Titán a partir de 2035. No obstante, su densa atmósfera y sus lagos de metano no hacen de Titán una prioridad para la comunidad científica, centrada en el estudio de los mundos océano, es decir, cuerpos que tengan o hayan tenido en el pasado un océano global de agua bajo la corteza externa.