Un estudio de la NASA sugiere que Titán, la luna de Saturno, podría no tener un océano global [ENG]

Un descubrimiento clave de la misión Cassini de la NASA en 2008 fue que Titán, la luna más grande de Saturno, puede tener un vasto océano de agua debajo de su superficie rica en hidrocarburos. Pero un nuevo análisis de los datos de la misión sugiere un panorama más complicado: es más probable que el interior de Titán esté compuesto de hielo, con capas de aguanieve y pequeñas bolsas de agua cálida que se forman cerca de su núcleo rocoso. Dirigido por investigadores del JPL y publicado en la revista Nature este miércoles.