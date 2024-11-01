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Los despropósitos del viaje de Ayuso: "Le dijeron que en México tenía que ser cortés, pero no lo captó"

Los despropósitos del viaje de Ayuso: "Le dijeron que en México tenía que ser cortés, pero no lo captó"

La capacidad de Isabel Díaz Ayuso de malmeter es tal, que España ya se le queda corta y ha empezado a exportar polémicas. La presidenta de la Comunidad de Madrid se ha marcado un viaje a México, tras calificar al país de "narcoestado". Por si la faltada era poca, al llegar allí ha protagonizado un acto de homenaje a Hernán Cortés, con grupos indígenas protestando a las puertas del evento y las críticas incluso de la presidenta del país. El periodista Isaías Lafuente lo ha resumido como nadie.

| etiquetas: ayuso , viaje , mexico , narcoestado , cortes
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3 comentarios
11 6 2 K 149 Ayuso_news
Dene #3 Dene *
VACACIONES
La loca se ha ido de vacaciones y ha dao algun bolo para disimular
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ChingPangZe #1 ChingPangZe
Como no le vaya bien en politica al final acabará como Leticia Sabater, haciendo bolos por los pueblos en plan lamentable para dar que hablar.
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SeñorPresunciones #2 SeñorPresunciones *
#1 No, esta va a terminar en la cárcel. Demasiados años de prevaricación, robo y destrucción de las instituciones del Estado. Ni sus jueces corruptos la van a poder salvar.
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menéame