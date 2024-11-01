Los despropósitos del viaje de Ayuso: "Le dijeron que en México tenía que ser cortés, pero no lo captó"

La capacidad de Isabel Díaz Ayuso de malmeter es tal, que España ya se le queda corta y ha empezado a exportar polémicas. La presidenta de la Comunidad de Madrid se ha marcado un viaje a México, tras calificar al país de "narcoestado". Por si la faltada era poca, al llegar allí ha protagonizado un acto de homenaje a Hernán Cortés, con grupos indígenas protestando a las puertas del evento y las críticas incluso de la presidenta del país. El periodista Isaías Lafuente lo ha resumido como nadie.