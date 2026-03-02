edición general
El desplome del feminismo; las causas que nadie dice y qué hacer

«En España, cada cohorte masculina sucesiva gana salarios más bajos que la anterior, la brecha salarial de género ha disminuido en todas las cohortes, pero principalmente a través de la disminución relativa de los hombres». Las mujeres parten de una situación muy desfavorable y sólo ahora empiezan a igualarse con los hombres. Pero el estancamiento entre los varones es muy real, y está marcando a las nuevas generaciones. Porque el relato importa. «No viviremos mejor que nuestros padres, pero viviremos mejor que nuestras madres».

feminismo
#8 #3 "Pero al chaval que acaba de entrar en la pubertad, la percepción que le da el feminismo es que ahora tiene que ofrecer un nivel de excelencia imposible de alcanzar a la vez que tiene que ir pisando huevos para no cagarla."

No como a las chavalas, que tienen que ser guapas (pero de belleza natural, nada de maquillarse como una puerta) vírgenes, listas (pero no más que ellos) , tener cuerpos esculturales ( pero al mismo tiempo no llamar la atención) y ser dulces y sencillas.
Pásate por las redes sociales buscando el contenido que se promueve para las chicas y verás que no es tóxico, sino lo siguiente.
#3 Alcalino
Al final, al menos en lo que a heteros se refiere, lo que todo el mundo busca es hacer pareja y si se puede, formar una familia.

Y mucha gente percibe que, el feminismo, lejos de haber facilitado las cosas, las ha hecho mas difíciles.

Y está claro que el feminismo ha sido necesario para sacar a relucir y combatir ciertas desigualdades.

Pero al chaval que acaba de entrar en la pubertad, la percepción que le da el feminismo es que ahora tiene que ofrecer un nivel de excelencia imposible de alcanzar a la vez que tiene que ir pisando huevos para no cagarla.

Y eso no ayuda precisamente.
Chinchorro #8 Chinchorro
#7 DenisseJoel *
«hay que prestar atención a la situación y desarrollar estrategias para abordarla, pues los chicos perciben que se les está juzgando en todo momento, que se les articula como sujeto-enemigo y que sus malestares no son atendidos, lo que les hace estar a la defensiva y rechazar intervenciones o reflexiones en torno al feminismo. Sienten que ellos no están en la agenda. Y que les sobrevuela la sospecha. La mayoría de los chicos se sienten quemados, y se muestran dispuestos a oponerse

Asimismov #10 Asimismov
#7 los chicos perciben que se les está juzgando en todo momento, ...
Ya sabéis cómo se siente una mujer en sociedad.
Chinchorro #11 Chinchorro
#10 No, no lo saben. Pero prefieren ser la víctima antes de tener un momento de reflexión y pensar que a lo mejor, solo a lo mejor, tenemos que dejar de preocuparnos tanto por cómo nos ven ellas y pensar un poco más en nosotros mismos y en cómo nos vemos respecto a otros hombres.
Ahí tienes a Llados estafando a niños, a los deportistas patrocinando casas de apuestas, pero el problema es que Patricia quiere pedirse la baja por una endometriosis de nada.
#12 DenisseJoel
#10 Díselo a ellos. Explícales que no te importa su fracaso escolar, su tasa de siniestralidad laboral o de sinhogarismo, porque para ti son escoria.
azathothruna #4 azathothruna
Por que las mujeres fuertes e independientes, en vez de luchar contra la desigualdad, la refuerzan, buscando "machos alfa" guapos y ricos?
Alguna feminista puede dar su opinion?
starwars_attacks #6 starwars_attacks
#4 desde luego un torrente-brazo tonto de la ley no le puede interesar a una mujer con alto cociente intelectual.

Las mujeres feministas e independientes se suelen quedar solteras, también las inteligentes.

En mi iglesia se oía mucho lo de que los hombres elegían a sus novias medio atontadas, así les gustan. Marionetas.
Chinchorro #9 Chinchorro
#4 Por el mismo motivo por el cual los hombres hechos a sí mismos guapos y ricos, en vez de luchar contra la desigualdad, buscan mujeres diez o veinte años más jóvenes que ellos con cuerpos esculturales y el cerebro justo para sonreír sin mearse encima.
#1 meneametemp
En España, cada cohorte masculina sucesiva gana salarios más bajos que la anterior. Por el contrario, las cohortes femeninas más jóvenes al menos alcanzan la paridad con las generaciones mayores

Si a eso le sumas que pocas mujeres se relacionan con hombres por debajo de ellas...

x.com/andrea_economia/status/1908439898744291458?ref_src=twsrc^tfw

Preveo muchos gatos y Prozac
Chinchorro #2 Chinchorro
#1 Qué poco te duran las cuentas, premoh. Las cuentas y el prozac :troll:
Ale al boquete.
azathothruna #5 azathothruna
#1 Lo que propongo para los forever alone y quizas incel, es fembots, al menos financiar mas eso.
No se ataca a las mujeres, simplemente se deja que vivan SU vida.
Si al final nacen los borg, que importa.
