El desplome del feminismo; las causas que nadie dice y qué hacer

«En España, cada cohorte masculina sucesiva gana salarios más bajos que la anterior, la brecha salarial de género ha disminuido en todas las cohortes, pero principalmente a través de la disminución relativa de los hombres». Las mujeres parten de una situación muy desfavorable y sólo ahora empiezan a igualarse con los hombres. Pero el estancamiento entre los varones es muy real, y está marcando a las nuevas generaciones. Porque el relato importa. «No viviremos mejor que nuestros padres, pero viviremos mejor que nuestras madres».
No como a las chavalas, que tienen que ser guapas (pero de belleza natural, nada de maquillarse como una puerta) vírgenes, listas (pero no más que ellos) , tener cuerpos esculturales ( pero al mismo tiempo no llamar la atención) y ser dulces y sencillas.
Pásate por las redes sociales buscando el contenido que se promueve para las chicas y verás que no es tóxico, sino lo siguiente.
Y mucha gente percibe que, el feminismo, lejos de haber facilitado las cosas, las ha hecho mas difíciles.
Y está claro que el feminismo ha sido necesario para sacar a relucir y combatir ciertas desigualdades.
Pero al chaval que acaba de entrar en la pubertad, la percepción que le da el feminismo es que ahora tiene que ofrecer un nivel de excelencia imposible de alcanzar a la vez que tiene que ir pisando huevos para no cagarla.
Y eso no ayuda precisamente.
Ya sabéis cómo se siente una mujer en sociedad.
Ahí tienes a Llados estafando a niños, a los deportistas patrocinando casas de apuestas, pero el problema es que Patricia quiere pedirse la baja por una endometriosis de nada.
Alguna feminista puede dar su opinion?
Las mujeres feministas e independientes se suelen quedar solteras, también las inteligentes.
En mi iglesia se oía mucho lo de que los hombres elegían a sus novias medio atontadas, así les gustan. Marionetas.
Si a eso le sumas que pocas mujeres se relacionan con hombres por debajo de ellas...
Preveo muchos gatos y Prozac
Ale al boquete.
No se ataca a las mujeres, simplemente se deja que vivan SU vida.
Si al final nacen los borg, que importa.