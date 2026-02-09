edición general
Se desploman los ocupados en el sector inmobiliario

Las actividades inmobiliarias pierden más de 20.000 ocupados en el cuatro trimestre de 2025, según la EPA. La cifra se aleja de máximos y deja un balance negativo en el año

NPCMeneaMePersigue
El fin de la burbuja inmobiliaria en España!
This is the end of the property bubble in Spain!
