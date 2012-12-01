edición general
El despliegue continental

La aparición en el continente americano de la Civilización Hispana es uno de los grandes hitos de la Historia de la Humanidad, un acontecimiento comparable a la construcción del Imperio Romano. Como éste, incorporó a la dinámica histórica de la Civilización Occidental una vasta región poblada por una gran diversidad de pueblos, lo hizo a un ritmo lo suficientemente pausado como para que calara y se asentara, y fue capaz de convertir a la lengua española y a la religión católica en potentes vehículos de integración.

#1 Robe7064 *
Cuando el 90% de la población local muere (no debatamos esta vez si fue genocidio o accidente o muchas cosas) no es tan difícil hacer eso.
