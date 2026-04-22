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Despierta el gran palacio de la música con sello del Atlético tras borrarse el hotel del proyecto sobre el Centro Acuático

Despierta el gran palacio de la música con sello del Atlético tras borrarse el hotel del proyecto sobre el Centro Acuático

Se levantará sobre las cenizas del abandonado edificio, supondrá una inversión de unos 360 millones de euros y prevé estar listo para 2030

| etiquetas: palacion de la música , madrid , centro acuático
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3 comentarios
3 1 0 K 48 actualidad
skaworld #1 skaworld
Mucho supermegacontenedor cultural gigante con entradas de los conciertos a 150 pavos...

Igual no se ve venir una ostia ni nada...
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uyquefrio #2 uyquefrio
#1 Macroconciertos abarrotados y festivales gentrificados mientras la situación en las salas cada vez es peor y el apoyo a las bandas locales nulo o anecdótico... Que ganas de que reviente esta burbuja. :ffu:
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josde #3 josde
#1 Y las ganancias para los israelitas dueños del Atletico de Madrid
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menéame